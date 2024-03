Iervolino Salernitana | «Non sono Schettino | ma potrei anche cedere il club»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le parole di Danilo, presidente della: «L’ho salvata mentre rischiava di essere cancellata, qualcuno lo dimentica» Laha più di un piede in Serie B. Al Corriere dello Sport Danilo, presidente del, offre la sua visione della situazione.– «Mi chiamano, dicono che ho abbandonato la squadra. Solo perché non parlo da mesi affinché i manager che pago possano assumersi le loro responsabilità in autonomia? È davvero questo il prezzo da pagare per non essere mai stato un tiranno?». CREDERE ALLA SALVEZZA – «Io sì,se bisogna essere realisti e prepararsi eventualmente ad affrontare la Serie B. Nel caso, ci rimboccheremo le maniche per ripartire e risalire ...

“Non posso essere il sacerdote di una setta che dopo ogni sconfitta deve sacrificare qualcuno. Non mi si può chiedere questo, non sarei Danilo Iervolino . Mi chiamano Schettino, dicono che ho ... (sportface)

Longo: "Juventus, non solo Koopmeiners: contatto per Ederson. Ma l'Atalanta chiede 35 milioni": Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Daniele Longo ha lanciato un'indiscrezione sul mercato della Juventus: "Non solo Koopmeiners, la Juventus guarda con grande interesse in ...tuttojuve

Salernitana, Iervolino: 'Ho investito 75 milioni di euro, la Serie B non è una possibilità. Dia Inaccettabile': Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport ha parlato anche dei propri investimenti per il club,.calciomercato

Iervolino: "Mi chiamano Schettino. De Sanctis non ha voluto un ex Real Madrid": Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato del momento che vive la squadra granata sempre più ultima in graduatoria. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, attraverso le ...areanapoli