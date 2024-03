Ieri in Campania | si aggrava la posizione del sindaco di Avellino | ancora spari a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledi 13 marzo 2024.– Dopo la nuova “visita” dei Carabina Palazzo di città, arriva un ulteriore sviluppo nell’ambito della maxi inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica dia seguito delle numerose denunce presentate dall’opconsiliare relativamente al capitolo della mancata pubblicazione degli atti sull’albo istituzionale. Aldi, Gianluca Festa, sarebbe stata notificata una informazione di garanzia per omissione in atti d’ufficio. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo gli interrogatori di garanzia diarrivano le decisioni in merito alle misure cautelari per le quattro persone indagate per le torture al rione Libertà di ...