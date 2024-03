I pronostici di giovedì 14 marzo | Europa League e Conference League

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 14 marzo 2024) Idi14: si gioca il ritorno degli ottavi di finale di, in campo Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina. Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina scendono in campo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di: dopo le eliminazioni in Championsin ottica ranking sarebbe molto importante stasera centrare il poker di qualificazioni. L’allenatore dell’Atalanta Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itLa missione è alla portata visti i risultati d’andata: l’Atalanta all’andata ha dimostrato di essere in grado di ...