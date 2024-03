I piani del Napoli sul mercato | i nomi per rinforzare la rosa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildovrà affrontare diverse cessioni importanti e lavorare per rimpiazzare i partenti: Osimhen, Zielinski e l’erede di Kim le priorità. CALCIO– La prossima sessione di calciosarà cruciale per il. Il club partenopeo dovrà infatti affrontare alcune cessioni pesanti e lavorare per rimpiazzare al meglio i partenti, con l’obiettivo diadeguatamente la. Le cessioni di Osimhen e Zielinski Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimoripartirà più o meno da dove si è interrotto dopo la conquista dello scudetto. In particolare, due casi spinosi saranno quelli di Victor Osimhen, annunciato in partenza dallo stesso De Laurentiis, e Piotr Zielinski, già di proprietà dell’Inter a parametro zero. La caccia all’erede di ...

Ieri notte in quel di Monday Night Raw è stato deciso l’avversario dell’Intercontinental Champion GUNTHER per WM 40. All’esito di un 5 Man Gauntlet Match è stato Sami Zayn a staccare il ... (zonawrestling)

piani per rispettare il bilancio e affrontare le sfide del futuro, la coperta è corta anche al Pentagono che istruisce l'Air Force e pensiona le vecchie cellule di caccia e non solo. Si guarda allo ... (ilgiornale)

Urso apre a Verona la riunione dei ministri del G7 Industria: Sviluppo digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un focus sull'Africa, in linea con il 'piano Mattei'. I lavori proseguiranno domani a Trento con un focus sui temi del digitale.ansa

Irpef, il piano per i redditi medi fino a 55mila euro: aliquota ridotta e benefici fino a 940 euro all'anno. Le novità: Il costo per lo Stato non sarebbe elevato, solo un centinaio di milioni. Ma in realtà nei piani del governo ci sarebbe anche una riduzione dell’aliquota fiscale che, nella versione più “spinta” ...ilgazzettino

Russia domani al voto, Putin punta all'85% (anche in Transnistria): app per controllare gli elettori e iPhone in palio: Un beneplacido rifluito fiaccamente anche nei primi mesi del 2024 che permette però allo zar di presentarsi a queste elezioni con esibita sicurezza. Urne aperte da domani a domenica: per la prima ...ilmessaggero