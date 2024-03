I nuovi SSD portatili di Lexar sono perfetti per chi vuole registrare video ProRes su iPhone

(Di giovedì 14 marzo 2024) I dueSSD supportano la velocità necessaria per reggere codifica log didi Apple edirettamente su di essiin 4K a 60p. Si parte da 129 euro....

I due nuovi SSD supportano la velocità necessaria per reggere codifica log di ProRes di Apple e registrare direttamente su di essi video in 4K a 60p. Si parte da 129 euro.... Leggi tutto (dday)

I due nuovi SSD supportano la velocità necessaria per reggere codifica log di ProRes di Apple e registrare direttamente su di essi video in 4K a 60p. Si parte da 129 euro.... Leggi tutto (dday)

Questi 2 SSD da 4TB (uno anche esterno), costano pochissimo, prezzi stracciati!!

Occhio ai prezzi di questi due SSD, uno dei quali esterno su connessione USB 3.2. Considerando la grande quantità di spazio che mettono a disposizione, sono offerti a prezzi decisamente validi.hwupgrade

Ecco i computer portatili più convenienti su Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3 con AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 1TB SSD a 669€, ma non è l'unico!: Stanno succedendo cose strane in Amazon, con diversi articoli al prezzo del Black Friday. Uno di questi è l'ottimo Lenovo IdeaPad Slim 3, in una configurazione molto potente che lo rende un tuttofare ...hwupgrade

Euro 7, il Parlamento Europeo ha approvato il testo finale indebolito, quasi identico a Euro 6: Dopo le discussioni e le polemiche dei mesi scorsi, è arrivato il voto che approva il testo finale, ma con tante rinunce rispetto ai propositi iniziali ...auto.hwupgrade