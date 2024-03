I Musei Civici per la Settimana del Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – In occasione delladel, che raccoglie l’ampio calendario di iniziative organizzate in città in occasione del Capodanno, iFiorentini e MUS.E, propongono una serie di particolari visite guidate, completamente gratuite, che pongono l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione. Il Capodannorievoca infatti l’antica tradizione che richiamava in città migliaia di persone che accorrevano alla fiera e devotamente rendevano omaggio all’immagine dell’Annunciata. L’origine di tale festa risale al Medioevo, quando fu scelto come inizio dell’anno civile il giorno 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione da parte dell’angelo Gabriele. Nel 1582 entrò in vigore il ...