I migliori Chiaretto di Bardolino in 3 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Degustazioni di grandi soddisfazioni quest’anno in Veneto, determinate sicuramente da una serie di ottime annate come la 2021 e 2022 che, pur diametralmente opposte, hanno dato vita a vini dagli aromi raffinati con dinamiche gustative di grande tensione e agilità nel primo caso, e a vini intensamente fruttati, disponibili e immediati nel. Nel bacino gardesano alla qualità indiscutibile deifanno ecodi personalità e grinta, nonché dalla Lessinia, sempre più terra di spumanti di carattere. Le colline patrimonio dell’Unesco non mancano di far valere la classe deiProsecco Superiore, sempre più retti dalla sapidità più che dal residuo zuccherino. Ne guadagnano in piacevolezza e versatilità. Ed è proprio suldi ...