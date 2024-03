I miei quattro anni di Fondazione Cristina Colaiacovo lascia la guida “Un percorso verso le persone“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Unle". Così la presidente uscente dellaPerugia,, ha riassunto il suo viaggio al timone dell’ente. Istituzione come l’ha definita lei stessa "catalizzatrice di energie e attivatrice di processi virtuosi sul territorio"., 42, imprenditrice di seconda generazione di Colacem, arriva alla sala delle Colonne di Palazzo Graziani con il sorriso negli occhi e la consueta affabilità. Ha incontrato ieri la stampa e le istituzioni per fare il punto sul suo mandato quadriennale, iniziato nel 2020. A maggio, ci sarà un nuovo vertice, il cambio degli organi è già in atto, e ieri, presente anche il direttore generale Fabrizio Stazi, è stato tracciato il bilancio degli ultimi 4 ...