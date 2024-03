I giornalisti spagnoli non sono come quelli italiani | a Xavi rispondono per le rime | «Un milionario viziato»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024)era facilmente ipotizzabile, la stampa sportiva spagnola non se l’è fatta passare sotto al muso la polemica dicontro i“guardiolisti”, scattata dopo la vittoria sul Napoliuna vendetta personale contro Ramon Besa. Risponde, dalle colonne del suo stesso giornale, El Paìs, il collega editorialista Rafa Cabeleira, sottolineando peraltro un fenomeno più generale che interessa in questi giorni anche il Napoli: l’aderenza più o meno pretesa deiad un club, o ancor di più ad un allenatore. La sfuriata-figuraccia di De Laurentiis contro Sky (“voglio Di Marzio perché Ugolini è laziale”) fa parte dello stesso dibattito. Ne ha scritto anche Zazzaroni. In Spagna non funziona proprio così. “Credere che la qualificazione ai quarti di finale di Champions – scrive Cabeleira – ti ...