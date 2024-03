“I folli del rock” | in libreria il volume di Luca Garrò

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 14 marzo 2024) «Non esiste genio senza una vena dia», sentenziava Seneca. E anche la musicane sa qualcosa, potendo vantare una lunga lista di “” ee passate alla storia, di cui si è sempre nutrita per creare opere immortali, performance eccezionali ed emozioni contrastanti – non senza gli eccessi che l’hanno resa così celebre e seguita. Da chi ha lasciato piccoli e grandi capolavori prima di una fine tragica o evitabile, a chi per tutta la carriera ha convissuto con i propri demoni più o meno nascosti, non di rado il processo creativo delè stato indotto ed esasperato da un uso spregiudicato di sostanze stupefacenti e alcol, oltre che da inquietudini, angosce e traumi irrisolti. Molti musicisti, per questo, hanno gettato la spugna perché perseguitati dalle proprie ossessioni; tanti altri ...