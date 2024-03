I fatti di Valmozzola e Monte Barca Da lì partì la ’primavera partigiana’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Idie delsono emblematici per comprendere l’inizio della Resistenza. All’origine vi fu un antifascismo spontaneo, esistenziale: ex militari e giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò si aggregarono nelle bande. Furono esperienze molto morali, sulle quali si innestò l’iniziativa politica dei partiti antifascisti. Le colline della Val di Magra mal si prestavano alla lotta delle bande. Il Pci, il partito più organizzato, e il Cln, che riuniva i partiti antifascisti, decisero di inviare i giovani spezzini sui monti dell’Appennino, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 1944. Il caso volle che le località prescelte fossero, nel Parmense, e il Bagnonese, in alta Lunigiana. Nella prima operava una banda diretta da Mario Devoti “Betti” – ex militare ...