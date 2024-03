I download di Firefox e Brave su iOS decollano grazie al Digital Markets Act

(Di giovedì 14 marzo 2024) La possibilità di usare un browser di default diverso da Safari per iOS 17.4 in Europa attravero l'uso di un pop-up apposito sta dando nuova vita ai software concorrenti, che registrano molte più installazioni....

Google, Apple e Firefox insieme per la velocità dei browser: ecco Speedometer 3.0: I broswer web sono la nostra finestra sul mondo di internet e negli ultimi anni abbiamo visto come la velocità di navigazione sia diventata sempre più importante, anche in seguito ad un sostanziale ...gizchina