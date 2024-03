I deputati spagnoli approvano l’amnistia per gli indipendentisti catalani

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 14 marzo il congresso deispagnolo ha approvato un progetto di legge di amnistia per glicondannati o perseguiti per il tentativo fallito di secessione della Catalogna nel 2017. Leggi

Il 30 gennaio il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha subìto una pesante battuta d’arresto quando il congresso dei deputati ha respinto il suo progetto di legge di amnistia per gli ... (internazionale)

Crisi e trasformazioni dello Stato - Incontro con Massimo Luciano: su elezioni in Abruzzo il Pd si conferma perno del "campo largo"

Intervista a Paolo Ferrero sul numero del periodico di Rifondazione "Su la Testa", intitolato "Free Palestine": su elezioni in Abruzzo il Pd si conferma perno del "campo largo"

Spagna: ministro Giustizia, accordo amnistia apre nuova fase in Catalogna: L'accordo tra i socialisti spagnoli ed i partiti indipendentisti sulla legge di amnistia permette di chiudere una fase di confronto, ...agenzianova