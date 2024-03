I Chicago Bulls continuano a sperare nei playoff nel segno di DeMar DeRozan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Successo fondamentale in chiaveper iBull, che sconfiggono all’over time gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton. La squadra di Billy Donovan vince per 132-129 ad Indianapolis, continuando così anella qualificazione alla post-season. Orasono al 9^ posto in classifica, in piena zona play-in, con 32 vittorie stagionali e 34 sconfitte. Assoluto protagonista della vittoria di, che ha messo ha46 punti, con un pazzesco 15/24 dal campo, insieme a 9 rimbalzi e 3 assiti, dando anche il suo contributo in difesa con 2 palle rubate e 1 stoppata. L’ex stella dei Raptors e degli Spurs ha portato la partita ai supplementari grazie ad un canestro pazzesco a soli 2 secondi dalla fine della partita, a ...