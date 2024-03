I cantanti di Amici che potrebbero ritornare nella prossima edizione | da Kia a Nahaze e Cricca

Manca pochissimo per il via alla fase Serale di “ Amici di Maria De Filippi”, il talent per eccellenza e il più longevo della tv (23 edizioni), nato da una idea di Maria De Filippi. I cantanti ... (ilfattoquotidiano)

Ci sarebbero anche due cantanti di Amici in trattativa per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi . A fare i loro nomi è stato il portale AnticipazioniTv che ha sottolineato come i ... (biccy)

Tra non molto ripartirà l’ Isola dei Famosi e da settimane continuano ad uscire indiscrezioni sul prossimo cast. Adesso si sta parlando di due cantanti ex Amici che sarebbero pronti a diventare ... (caffeinamagazine)

David Teie e la musica per gatti: funziona e lo conferma uno studio: Teie un famoso compositore ha registrato Music for Cats: un album di musica pensata appositamente per rilassare i nostri Amici felini.napolitoday

Top social programmi tv: Sanremo suona la carica dei musicali. Best post di Angelina Mango: Nella top 15 di febbraio che Sensemakers dedica ai programmi tv più attivi sui social, stravince il ‘Festival di Sanremo’.primaonline

Slash racconta la storia di come è nata la collaborazione con Brian Johnson: "è pazzesco quando canta con un registro basso": Slash ha annunciato il suo nuovo album solista Orgy of the Damned in uscita il 17 maggio, un disco in cui ha voluto rendere omaggio al blues che lo ha influenzato fin dall’inizio della sua carriera, c ...virginradio