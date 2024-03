Houston Dynamo vs Portland Timbers – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 marzo 2024) Con l’obiettivo di conquistare i primi punti della nuova campagna di campionato, laaccoglierà un’imbattuta squadra diallo Shell Energy Stadium domenica 17 marzo sera in MLS. In settimana isono stati eliminati dalla CONCACAF Champions Cup dal Columbus Crew, mentre ihanno avuto sette giorni di tempo per crogiolarsi nella gloria conquistata contro il New York City FC l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...