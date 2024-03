“Ho un cancro al seno | mi hanno operata 4 volte in 10 mesi” | la rivelazione di Olivia Munn Ecco come l’attrice di “X-Men” ha scoperto la malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Negli ultimi dieciho subìto quattro interventi chirurgici”.rivela sui propri canali social di essere alle prese con la lotta a unaldi Iron Man 2, Magic Mike e X-Men Apocalisse ha deciso di parlarne apertamente nella speranza di essere d’aiuto a chi si trova nella medesima condizione e d’ispirazione per tutte le altre persone, invitandole a fare controlli specifici per scongiurare gli scenari più drammatici., 43 anni, dedica un lungo post alla propria “confessione”. Tutto ha avuto inizio nel febbraio del 2023 quando si è sottoposta proprio a un controllo: “Ho fatto un test genetico che verifica 90 geni differenti di” spiega. “Sono risultata negativa per tutti, incluso il BRCA (il gene del ...