Highwater | la recensione

(Di giovedì 14 marzo 2024) La fascinazione per i mondi post apocalittici è un topos ultrasfruttato sia da produttori cinematografici che da creatori di videogames. Basta poco per citare titoli come Mad Max o Fallout e non è un caso che, a breve, anche il secondo di questa lista vedrà una trasposizione televisiva. Fatto sta che, sin dalla notte dei tempi, registi e sviluppatori hanno provato ad immaginare cosa rimarrebbe della vita, così come la conosciamo, in un mondo devastato da catastrofi o calamità naturali. Ed è questo il caso diche, rilasciato un anno fa da Netflix, fa il suo debutto su PC e console di nuova e vecchia generazione. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un mero riempitivo interattivo di un catalogo streaming o ad un prodotto gradevole e ben fatto? Delle due, siamo più verso la seconda opzione. Ma scopriamone di più, con la nostradi ...