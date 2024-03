Highlights Trento-Civitanova 3-1 | volley maschile Champions League VIDEO

(Di giovedì 14 marzo 2024) I migliori momenti della partita tra, match finito 3-1 e valido per la semifinale di andata di. In una sfida tutta italiana, èad avere la meglio al termine di una partita sfaccettata, che ha visto i padroni di casa controllare il primo set ma perdere il secondo, per poi firmare il successo nel terzo e quarto parziale. Questi i migliori momenti dell’incontro: SportFace.

