Highlights e gol Psg-Nizza 3-1 | Coppa di Francia 2024 quarti di finale VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilcone gol di Psg-3-1, match valido per ididelladi. Al Parco dei Principi arriva un’importante vittoria per i padroni di casa, che dopo tre pareggi consecutivi in campionato accedono alle semifinali dellanazionale dove affronteranno il Rennes. Ad aprire le marcature è Kylian Mbappé, poi alla mezz’ora ci pensa Fabian Ruiz. Ilnon ci sta e accorcia le distanze, ma nel secondo tempo arriva il tris di Beraldo a chiudere la partita. GLISportFace.