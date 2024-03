Heron Preston ed H&M hanno creato la guida più completa di sempre allo streetwear moderno

(Di giovedì 14 marzo 2024) A settembre, il gigante svedese H&M ha annunciato una partnership pluriennale con il designer newyorkese e fondatore di Been Trill, il cui lavoro iniziale con Virgil Abloh ha influenzato la scenadella città per buona parte del decennio.sarebbe stato a capo di un nuovo progetto multiforme chiamato H2, che avrebbe incluso abbigliamento, sostenibilità e iniziative comunitarie. Courtesy of H&MOggi, il retailer e il designerpubblicato un primo sguardo alla loro collezione di debutto, in uscita il 14 marzo. La collezione è una capsule di capiin linea con la Gen Z, come pantaloni a gamba ultralarga, giacche da lavoro, felpe con cappuccio oversize, body sportivi e jeans con logo. Un tipo di abbigliamento che si rivelerebbe ...

