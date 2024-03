(Di giovedì 14 marzo 2024) Non c'è indizio di riavvicinamento tra, nemmeno in occasione di unimportante per entrambi organizzato indi mammaSpencer. I fratelli parteciperanno in serata all'in memoria della principessa intitolato 'Legacy Award', ma lo faranno in tempi e...

Roma, 14 marzo 2024 – Lontani ma virtualmente vicini. Uniti nel nome dell’amata mamma lady Diana . In questi giorni di sconquasso in casa Windsor per il caso Kate dopo la foto della principessa ... (quotidiano)

(Adnkronos) – William e Harry parteciperanno in serata a un evento in memoria di Lady D intitolato 'Diana Legacy Award', ma lo faranno in tempi e modalità diverse. Il principe di Galles, infatti, ... (periodicodaily)

La notizia conferma come i rapporti tra i due siano ancora gelidi William e Harry parteciperanno in serata a un evento in memoria di Lady D intitolato 'Diana Legacy Award', ma lo faranno in tempi e ... (sbircialanotizia)

William e Harry insieme per Diana, ma sempre a distanza: Il principe William parteciperà di persona al Diana Legacy Award, stasera, al Museo della Scienza di Londra, dove terrà un breve discorso e ...agoramagazine

Harry e William, è gelo totale: la decisione per l'evento in ricordo di Lady Diana: Non c'è indizio di riavvicinamento tra William e Harry, nemmeno in occasione di un evento importante per entrambi organizzato in ricordo di mamma Diana Spencer. I fratelli parteciperanno in serata all ...today

Dopo la foto ritoccata, Kate resta la più amata: il sondaggio sulla royal family: E alla Pasqua, periodo previsto per il suo ritorno alla scena pubblica, manca sempre meno. William e Harry ai Diana Legacy Awards. Ma separati Nell’attesa, sono pochi i membri della famiglia reale che ...tg24.sky