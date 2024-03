(Di giovedì 14 marzo 2024)ha presentato aiEgitto e Qatar, nell'ambito dei negoziati con Israele, "una visione globale basta su principi che considera necessari per l'" sullo scambio di prigionieri. Lo riferisce la stessa fazione palestinese su Telegram, ribadendo le sue condizioni "per fermare l'aggressione contro il nostro popolo a Gaza e fornire loro soccorso e aiuto", tra cui "il ritorno degli sfollati ai loro luoghi di residenza e il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza". Israele ha sempre respinto come "inaccettabile" la condizione del ritiro totale dalla Striscia.

Hamas, 'presentata ai mediatori una proposta per l'accordo'

Hamas ha presentato ai mediatori Egitto e Qatar, nell'ambito dei negoziati con Israele, "una visione globale basta su principi che considera necessari per l'accordo" sullo scambio di prigionieri. (ANS ...ansa

Banksy per Gaza, la street art per i palestinesi di Eduardo Castaldo: “Ha potere curativo, Hamas è strumento di Israele”: Eduardo Castaldo, ex fotoreporter e fotografo di cinema, realizza opere di street art a Napoli per i palestinesi, l'ultima sul Banksy ...unita

GAZA SENZA TREGUA/ “12.300 bambini morti in 4 mesi, a Biden basterebbe una telefonata”: Voci contrastanti sulla tregua. Appello di Hamas a marciare su Al Aqsa. Intanto ANP e Israele vogliono una forza militare alternativa ad Hamas ...ilsussidiario