“Ha un tubo nel retto | serve operazione” | paziente scappa via dal Pronto Soccorso

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Ha unneluna urgente”, ma ildecide dire via dalUna vicenda che ha lasciato tutti inevitabilmente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Una notizia che arriva direttamente da Latina, precisamente dal noto ospedale “Santa Maria Goretti” dove si è presentato un uomo che manifestava un forte dolore nella zona addominale. Dopo essere stato sottoposto ad una visita urgente i medici scoprono il reale motivo di questo suo forte fastidio. A quanto pare, nel suo, era stato infilato un. Una vicenda che è stata raccontata dal quotidiano “La Repubblica“. Ospedale ‘Santa Maria Goretti’ di Latina (Ansa Foto) Cityrumors.itDopo che il ...

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Un messaggio importante, che punta a tutelare la salute e non, come fatto da molti, ad ironizzare su quanto riportato da diverse testate giornalistiche locali, ... (dayitalianews)

E’ stata una fabbrica di traversine per 70 anni, ora nell’area Italgas di Mestre decolla la maxi bonifica: Dal 1908 la Cledca realizzava infrastrutture per le ferrovie. Qui vi era la Mestre industriale, dallo scopificio Krull alle fornaci Da Re ...nuovavenezia.gelocal

Riduce un bambino in fin di vita, oggi Trento celebra il suo formaggio. Il caso di un caseificio della Val di Non: Feci animali nel latte utilizzato per la produzione di formaggi e un bambino infettato. Lo stesso caseificio oggi lancia un nuovo prodotto con il patrocinio della Val di Non ...gamberorosso

Sente miagolare il suo gatto e scopre che gli operai lo hanno chiuso dietro al muro: Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...lastampa