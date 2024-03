Gülcemal è la nuova serie turca in arrivo su Canale 5 | il protagonista è un attore di Terra Amara

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il grande successo ottenuto con5 ha deciso di continuare a puntare sulleturche: prossimamente, infatti, arriverà sulla rete ammiraglia Mediaset una, intitolata Gulcemal, che tra i suoi protagonisti annovera anche proprio undi. Nella, infatti, ritroveremo Murat Unalmis, che è noto al pubblico per aver interpretato Demir Yaman in. Ma non sarà il soloche i telespettatori italiani conoscono: nel cast, infatti, ci sarà anche Melis Sezen, che nellaCome Sorelle ha interpretato il personaggio di Deren Kutlu. Laè composta da 13 puntate, ...