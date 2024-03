Gülcemal è la nuova serie turca di Canale 5 con Demir di Terra Amara

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gulcemal Mediaset continua a puntare sulla Turchia. Sulla scia del successo di, e non solo, possiamo anticiparvi che prossimamente su5 arriveràdizicon protagonisti Murat Ünalm??, noto al pubblico italiano per il ruolo diYaman nella dizi campione d’ascolti, e Melis Sezen, la Deren Kutlu di Come Sorelle. Suddivisa in tredici puntate (non tante a causa degli ascolti registrati in Turchia), lavede al centro della scena lo spietato?ahin, interpretato proprio da Ünalm??. L’incipit della storia parte trent’anni prima rispetto all’ambientazione vera e propria della, ovvero dal momento in cui la giovane Zafer (Ayda Aksel), residente a Bursa, è ...