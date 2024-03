Guineano picchiato dai Carabinieri | “Colpito senza motivo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Voglio denunciare. Mi hanno, io non ho fatto nulla”, ha detto, raggiunto dall’ANSA il 23enneche ieri è stato arrestato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di un’auto dei. Il giovane è stato filmato mentre un carabiniere lo hacon pugni mentre stava tentando di farlo entrare in macchina. “Ieri mattina stavo aspettando l’autobus – dice – imi hanno chiesto i documenti e io non li avevo. Ho spiegato che potevo chiamare un mio amico che me li avrebbe portati. Ma loro volevano buttarmi in macchina. Io lavoro, non ho mai fatto nulla di male”. “A Modena non si è mai vista una cosa del genere, finora cose così le avevo viste solo nei filmati americani. Si sono ...