Guida alla Milano-Sanremo 2024 | la data e le altre info da sapere

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo- Archiviate la Parigi-Nizza, vinta da Matteo Jorgenson, e la Tirreno-Adriatico, conquistata dal compagno Jonas Vingegaard, è tempo di pensare alle classiche di un giorno. Come sempre, la prima in calendario – sabato 16 marzo – è Classicissima, la gara che sa di primavera, ovvero la. Arriva marzo e puntuale arrivano anche la Cipressa e il Poggio per una delle gare più spettacolari in agenda, con il finale che ha sempre una trama non prevedibile tra possibile arrivo in volata oppure sparata di un finisseur. Si ricorda, per esempio, l’assolo di Mathieu Van der Poel nel 2023, capace di battere un ristretto gruppetto di fenomeni come Pippo Ganna, Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Tra questi, nell’edizione, il belga non ci sarà, mentre gli altri si. E attenzione anche a Jonathan Milan, ...