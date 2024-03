Guerra ultime notizie Esercito di Israele | tentiamo di «inondare» di aiuti la Striscia Terremoto in Montenegro | magnitudo 5 | 5

Bachmann, l’ultima linea d’ombra di Tondelli: Da giovane “libertino“ alla presa di coscienza della maturità e della possibile fine: tutto quello che lo scrittore ha capito grazie alla sua musa ...quotidiano

Usa, Ponte e sovranisti: le ultime sfide di Matteo: quel ribollire del mondo occidentale intorno ai temi del trumpismo – la Guerra all’immigrazione e la flat tax soprattutto – generarono contenuti-fotocopia di grandissimo successo per tutte le destre d ...laprovinciapavese.gelocal

Gaza, così la destra israeliana ha "messianizzato" la Guerra: La destra israeliana ha “messianizzato” la Guerra. Come nel ’67. In questa visione, la stessa tragedia del 7 ottobre viene rielaborata come occasione per realizzare il disegno del Grande Israele, dal ...globalist