Guerra sul territorio russo | a Belgorod truppe locali filo-Ucraina attaccano l' esercito di Mosca Putin | «Vogliono disturbare le elezioni»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Propaganda? Attivismo locale? Sortite per distrarre l'attenzione, anche internazionale (almeno quella che resiste), dal fronte interno? Fatto sta che forze armate stanno attaccando obbiettivi in...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 marzo, in diretta. Putin esorta i russi al voto: «Atto di patriottismo» (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 marzo, in diretta. Putin esorta i russi al voto: «Atto di patriottismo». La Germania rifiuta di consegnare i missili Tairus a Kiev (corriere)

Nuova morte misteriosa in Russia: giallo sul "suicidio" del dirigente Lukoil: Vi è dunque la possibilità che lo zar stia cercando di eliminare i soggetti contrari alla Guerra nelle società strategiche per lo sforzo bellico, in modo da avere la strada spianata e continuare ad ...ilgiornale

Guerra elettronica, gps oscurato sul volo del ministro britannico Grant Shapps sopra Kaliningrad: l'ombra del Baltic Jammer russo: L'ombra del Baltic Jammer russo sul volo con a bordo il ministro della Difesa britannico Grant Shapps. Si ritiene che la Russia abbia bloccato il segnale satellitare ...ilmessaggero

Chi vuole la Guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Guardo le immagini bidimensionali che compaiono sul mio schermo, essendo a distanza di 500 km dalla mia città di origine, e ne sono sopraffatto: la bellezza semplice di quelle coperte, il simbolo di ...agenziaradicale