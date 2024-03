Grosso guaio a Ulan Bator | un mondo da scoprire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bel: dopo qualche resistenza, uno scolaro poverissimo e iperdotato decide di iscriversi e vincere il concorso di fisica per ottenere una borsa di studio proprio quando la madre trova lavoro in campagna e abbandona la iurta, lui e i suoi fratelli. Piccola, istruttiva vicenda di famiglia e emancipazione tra i sobborghi e la città capitale della Mongolia disegnata per essere diretta, pulita, e poco "occidentale". Freddo, fatica, indigenza e ostinata resistenza in unda. S.D.