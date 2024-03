Griezmann insulta Sanchez | ma poi il dietrofront | si sono sentiti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Brutto episodio ieri trae Alexisdurante la lotteria dei rigori, col francese che hato l'interista. Poi il chiarimento tramite una chiamata. RETROSCENA ? Durante la lotteria dei calci di rigore, ieri al Metropolitano, Antoineha schernito Alexiscon un eloquente "Il cileno si cag*** sotto". Un modo per caricare il suo portiere Jan Obkak, che poi ha parato il rigore all'attaccante cileno. Sicuramente non è una bella scenetta. Ma, come riferisce Marca, oggi il fuoriclasse francese ha chiamatoper scusarsi. El Nino ha accettato le scuse chiudendo la querelle. Si è trattato di una situazione di calcio, come se ne vedono tante. Basti pensare alla "strizzata" di Marcus Thuram durante i supplementari alle parti basse di Savic.