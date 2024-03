Griezmann insulta Sanchez | le telecamere lo inquadrano | cosa ha detto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono tutte fuori dalla Champions League le squadre italiane. Ieri sera l’Inter ha ceduto all’Atletico Madrid, venendo buttata fuori dalla competizione europea. Una brutta botta per gli interisti, che meritavano di proseguire tra i grandi d’Europa. Il passaggio del turno si è deciso ai calci di rigore e i nerazzurri hanno commesso troppi errori dal dischetto, fatali. Il primo a sbagliare per l’Inter è stato, che non ha ricevuto di certo complimenti dalla panchina avversaria.“Es un cago’n, el chileno es un cago’n!”, ‘il cileno è un cacasotto‘: questa l’esclamazione poco elegante di Antoinedopo l’errore dal dischetto dell’attaccante interista Alexis. L’attaccante francese, sostituito nei supplementari, è stato pizzicato da una ...