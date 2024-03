Griezmann è sempre il più intelligente della stanza

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Andate su YouTube, caricate gli highlightspartita di ieri, andate avanti fino al gol del pareggio dell’Atlético e mettete pausa subito dopo il cross di Molina. Da destra, Molina rientra sul sinistro e mette una palla tesa al centro dell’area di rigore, che de Vrij respinge di ginocchio anticipando Morata. Mettete play e poi di nuovo pausa, subito, quando la ginocchiata di de Vrij arriva Koke fuori area, e Koke riesce in qualche modo a controllare con il petto, schiacciandola a terra, leggermente orientato verso la sinistra dell’attacco madrileno. Cosa notate? Ci sono cinque giocatori dell’Inter – Dumfries quello più arretrato, Barella quello più esterno a destra, Calhanoglu al limite dell’area dove arrivano di corsa Pavard e de Vrij, che carica su Koke per murare un eventuale tiro – corrono tutti in avanti. Morata è piantato al centro dell’area e Samuel Lino, ...