Graziani | «Lautaro Martinez rigore della paura! Non da rigorista»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha fallito ildecisivo, il suo decimo su ventiquattro calciati all’Inter, che è costato l’eliminazione contro l’Atlético Madrid., durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, lo evidenzia. MALE DAL DISCHETTO – Francesco, suo malgrado, di rigori sbagliati se ne intende: «L’errore di? È il, poi ha guardato per terra e può darsi che sia scivolato. Però unnon lo calcia in quel modo: mi è capitato anche a me in Roma-Liverpool, ero stanco da morire e Agostino Di Bartolomei mi aveva detto di tirare centrale perché il portiere si muoveva. Ho calciato col corpo all’indietro e la palla si è alzata andando fuori: se non ...