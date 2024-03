“Grave errore politico” Rivolta nel Pd sulla scelta per la Basilicata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sarà Domenico Lacerenza l'uomo del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in. Il nome del già primario di oculistica dell'Ospedale San Carlo di Potenza ha messo d'accordo Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa. Non è mancata la convergenza di Angelo Chiorazzo e del suo movimento ‘Casa Comune'. All'appello del campo largo mancano Italia viva e Azione, il partito dell'ex governatore Marcello Pittella. Lacerenza, chiamato dai partiti, si legge in una nota, «quale interprete di un solido progettoe sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione», sfiderà quindi l'uscente governatore Vito Bardi. Lacerenza, classe 1958, è nato a Barletta ma risiede a Venosa, in provincia di Potenza. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1983 all'Università ...