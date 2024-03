Gratta e vinci | basta panini | sazio e pure ricco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 14 marzo 2024), adesso può decisamente dire addio ai: il pit-stop non programmato ha cambiato tutto. Aveva appena finito di lavorare e si apprestava a tornare a casa quando, all’improvviso, la spia del carburante s’è fatta rossa sul cruscotto della sua auto. A quel punto, ha deciso di fermarsi lungo la stazione di servizio più vicina e, già che c’era, di prenderedue piccioni con una fava. PixabayUna volta fatto rifornimento, si è quindi appropinquato presso l’adiacente negozio di generi alimentari e ne è uscito, oltre che con un po’ di spesa, anche con 5del valore di 10 euro l’uno. Malgrado la curiosità lo attanagliasse, ha aspettare di fare ritorno a casa per poterlire in tutta tranquillità. James Leonard, questo il suo nome, è per ...