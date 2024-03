“Grande Fratello” | sfogo choc di Rosy Chin | “Spacco tutto”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 14 marzo 2024) News tv. “”,di: “!” – La data della finale dovrebbe essere giovedì 4 aprile 2024, come annunciato da Davide Maggio sul suo portale. E ci sono già le prime due finaliste. Una è Beatrice Luzzi, da sempre tra le grandi favorite del pubblico; l’altra èche ha ricevuto il pass proprio in questi giorni. Alcune dichiarazioni di quest’ultima stanno facendo però ora parecchio discutere. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, la notizia a sorpresa su Anita: cosa sta per succedere Leggi anche: “”, Anita Olivieri svela chi è il compagno della madre ed ...