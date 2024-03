Grande Fratello | chi sarà il preferito tra Simona | Anita | Garibaldi | Federico o Massimiliano? I sondaggi

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello , c' è chi si diverte a fare lo show. No, non stiamo parlando di Rosy Chin e del suo esilarante monologo bensì di Alessio Falsone, prima della nuova ... (blogtivvu)

Grande Fratello, Alessio Falsone vuole lasciare la casa: «Pago la penale e mi levo dal ca***». Cos'è successo: Alessio Falsone è entrato nella casa del Grande Fratello all'inizio del mese di febbraio e, nonostante sia arrivato molto dopo rispetto a tanti altri coinquilini, ha scombussolato per bene gli ...leggo

Mirko fa una sorpresa a Perla: La fine è vicina. Per scoprire chi vincerà il Grande Fratello bisognerà attendere giovedì 4 aprile: le prime due ad aggiudicarsi l'ultima serata sono state Beatrice Luzzi e Rosy Chin.quotidianodipuglia

Gf, riecco Mirko in casa (forse per chiedere la mano di Perla). Anita e Alessio tra verità e strategia: ROMA – È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Argomento principe della serata sarà la passione scoppiata tra Anita e ...dire