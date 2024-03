Grande Fratello 2024 | il confronto tra Perla e Alessio | “bellissima ragazza | ma non è il mio tipo” | Video Mediaset

Grande Fratello , la sorella di Perla affronta un faccia a faccia con Alessio . Le dichiarazioni in diretta Grande Fratello , la sorella di Perla, Loana è tornata nella casa per un faccia a faccia ... (361magazine)

Andrea Papi ucciso dall'orsa JJ4 e offeso sui social: 18 indagati, fra loro anche l'ex gf Daniela Martani

Fra gli indagati c’è anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, per aver messo in dubbio la ricostruzione dell’incidente. Andrea Papi ucciso dall'orsa, 18 indagati per diffamazione La ...notizie.virgilio

Grande Fratello 2023-2024, nomination: chi è stato nominato oggi, 14 marzo: Grande Fratello 2023-2024, nomination: chi è stato nominato oggi, 14 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...tpi

Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 14 marzo: Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 14 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...tpi