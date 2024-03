Gran Cherokee il piacere del lusso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Jeep non delude mai e anche la nuova proposta al top è di quelle che lasciano il segno. La4xe è una plug-in dalledi dimensioni in grado di viaggiare in solo elettrico per quaranta chilometri circa grazie a due motori elettrici (pacco batterie da 17 kWh a 400 volt posizionato sotto il pavimento) e un motore turbo benzina a 4 cilindri di 2 litri con cambio automatico TorqueFlite a otto velocità. Insomma il top della tecnologia 4xe in grado di garantire 380 cavalli di potenza con una coppia di 637 Nm. Quattro gli allestimenti disponibili Limited, Overland, Trailhawk e l'esclusivissimo Summit Reserve che monta cerchi da 21”, ha la pelle Palermo nell'abitacolo, inserti in noce e un impianto Mcintosh che la trasforma in una discoteca viaggiante. Anche su questa Jeep come nel resto della gamma, la sicurezza è al ...