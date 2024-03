Gosling ha pianificato ogni dettaglio di “I’m Just Ken” agli Oscar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’esibizione di Ryandurante la notte degliè stato, sicuramente, il momento più alto della serata e quello con più aspettative. Nonostante l’annuncio ufficiale è arrivato a febbraio, la pianificazione, in realtà, dell’esibizione è andata avanti per mesi. I produttori degliMolly McNearney, Raj Kapoor, Katy Mullan e Rob Paine hanno parlato conper settimane per realizzare uno spettacolo senza precedenti. E, a quanto pare, anche la stessa Greta Gerwig ha contribuito a livello creativo alla realizzazione dell’esibizione. Secondo McNearney, è stata un’idea direndere il numero un tributo a “I diamanti sono i migliori amici delle ragazze” de Gli uomini preferiscono le bionde del 1953. In un’intervista la mattina dopo gli, il coreografo Moore ha ...