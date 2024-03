Gol di Goncalves in Atalanta-Sporting | poi scoppia a piangere per l’infortunio | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024)Lisbona sono in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La qualificazione è ancora apertissima dopo l’1-1 dell’andata ed il primo tempo del ritorno, giocato a ritmi alti e tra squadre fisiche. All’intervallo il punteggio è sul risultato di 0-1 grazie ad un gol di Pedro. L’attaccante sblocca il risultato ma durante l’azione si ferma per un infortunio muscolare ed è costretto al cambio. Il calciatorein lacrime. Europa League Vergogna in Europa League: gol assurdo annullato ad Azmoun in Brighton-RomaQUE GOLAÇO DO PEDRO GONÇALVES!!! POTE JOGA DEMAIS!!! ASSISTÊNCIA DO VIKTOR GYÖKERES! ?? @tekkersfoot pic.twitter.com/zQeCQgMGqV — Football Report ...