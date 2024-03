Gli USA addestrano Taiwan mentre la Cina supera il confine | la guerra sempre più vicina

(Adnkronos) – La Cina promette di adottare “tutte le misure necessarie” per “tutelare” i suoi “diritti legittimi” dopo che ieri la Camera Usa ha approvato una legge che imporrebbe a ByteDance, la ... (italiasera)

Il segretario dell'Ugl Paolo Capone è a processo a Roma per i presunti numeri gonfiati degli iscritti al sindacato "di destra". Fanpage.it ha visionato la relazione del consulente tecnico dei pm, ... (fanpage)

Cavalcare gli alti e superare i bassi: l'investimento tematico nel 2024: In quello automobilistico, ad esempio, gli assistenti digitali alimentati dall'IA generativa ... Il 2024 potrebbe essere l'anno in cui vedremo un maggior numero di casi d’uso dell'IA in tutti i ...it.investing

TikTok. L’Antitrust italiana lo sanziona con 10 milioni di euro, negli USA verso la messa al bando: finalizzato ad incrementare gli introiti pubblicitari. Negli Stati Uniti, invece, la situazione per la piattaforma di video sharing è anche peggiore, visto il voto della Camera dei Deputati a favore ...key4biz

Pnnr: Roggiani (Pd), 'depotenziato dal governo, non centra gli obiettivi fondamentali': "L’accanimento contro gli Enti locali lascia senza parole. Una parte dei progetti per i Comuni e le Città metropolitane che la destra ha tagliato sono stati rifinanziati a carico del bilancio dello ...affaritaliani