Gli undici di Coppa. Quarta torna al centro. Davanti ancora Nzola

(Di giovedì 14 marzo 2024) La buona notizia è che, salvo i lungodegenti Kouame e Christensen, per la sfida di ritorno contro il Maccabi Haifa Vincenzo Italiano potrà avere la rosa pressoché al completo. La squalifica di Milenkovic (questa sera in tribuna al pari del tecnico, che sarà sostituito in panchina dal suo storico vice Niccolini) non fa più di tanto paura visto che per la gara contro la formazione israeliana l’allenatore ritroverà un Martineztirato a lucido che dopo le noie provocategli dalle coliche - e conseguente ricovero in ospedale - è pronto are titolare a quasi un mese di distanza dall’ultima volta. Per il resto l’di partenza contro Pierrot e soci (ko nell’ultima gara di campionato e scivolati a -5 dalla vetta) vedrà svariate conferme, miste ad alcuni cambi, rispetto alla squadra che ha affrontato domenica la Roma: ...