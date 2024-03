Gli «Spilli» di Livia: un rituale per fissare la vita che sfugge nell’ombra: Greta Olivo, scrittrice romana esordiente, ha messo questa vicenda a cardine del suo primo romanzo: «Spilli» (Einaudi ... «Un periodo in cui cominciamo a percepire lo sguardo gli altri su di noi. E lo ...ecodibergamo

Solidarietà con la Palestina alla cerimonia degli Oscar: Molti degli artisti presenti alla cerimonia di consegna degli Oscar hanno messo in bella vista la spilla rossa con la mano e il cuore per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. di ANBAMED (...) ...agoravox

Addio tacchi a spillo per il matrimonio: le scarpe da sposa comode sono le più trendy del 2024: Dite addio ai vertiginosi tacchi a spillo per il vostro grande giorno, la mania del momento è quella di indossare delle scarpe da sposa comode, così ...fanpage