Gli houthi hanno i razzi ipersonici | Testati con successo | scatta l' allarme

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli Stati Unitiavuto colloqui segreti con l'Iran a gennaio nel tentativo di convincere Teheran a usare la sua influenza sugliyemeniti con l'obiettivo di far cessare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Loriferito fonti americane e iraniane al Financial Times. I negoziati, che si sono svolti in forma indiretta, si sono tenuti in Oman e sono stati i primi tra i due Paesi arci-nemici in 10 mesi. Washington ha anche sollevato preoccupazioni per l'espansione del programma nucleare iraniano. La delegazione statunitense era guidata dal consigliere per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, e dall'inviato per l'Iran, Abram Paley. A guidare la delegazione iraniana c'era invece il vice ministro degli Esteri Ali Bagheri Kani, che è anche il principale negoziatore nucleare del regime. I diplomatici omaniti ...