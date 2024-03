Gli accessori giusti possono rendere anche i capi più semplici un outfit eye-catching

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’eleganza minimalista che imperava negli Anni 90 è prepotentemente tornato alla ribalta nelle ultime stagioni. E ha invaso le passerelle più prestigiose oltre che lo street style e gli account Instagram di numerosissime influencer. Quello stile pulito ed essenziale che era il cavallo di battaglia di icone come Carolyn Bessette Kennedy e Gwyneth Paltrow si è imposto con forzaper il 2024, puntando su combinazioni basiche e funzionali. Il rischio che porta con sé questo modo di vestire così scarno è quello di poter risultare noioso o banale, se non bilanciato con qualche dettaglio eye-o strategico. Il look che prendiamo in esame oggi arriva dallo street style delle ultime sfilate di New York. E punta ...