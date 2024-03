Giusy Rizzotto è l'influencer accusata dalla Guardia di Finanza di Savona di aver evaso il fisco per 120mila euro . Lei si difende: "Cifra ampiamente inferiore". Nel 2021 si candidò al Comune con ... (fanpage)

Parla l'influencer savonese accusata di evasione. "Non si fanno i miliardi, ragazzi": Centinaia di migliaia di follower, ma secondo la Guardia di Finanza era sconosciuta al fisco. Giusy Rizzotto, influencer savonese, dà la sua versione e parla del suo lavoro. "Non si fanno i miliardi, ...rainews

Giusy Rizzotto, l'influencer accusata di evasione per 120mila euro. Lei si difende: «Cifre inferiori». Nel 2021 si era candidata alle Comunali: È Giusy Rizzotto l'influencer accusata di aver evaso il Fisco per 120mila euro. È quanto è emerso dall'attività di verifica fiscale effettuata dalla Guardia ...leggo