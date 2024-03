Giustizia | Nordio ammette | il suo ministero serve a poco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 marzo 2024) In visita alla Corte d’Appello di Roma il ministro della, Carlo, ha detto che “Lanon dà un rientro politico favorevole. Se un ministro costruisce un ospedale gli dicono ‘bravo’, se io costruisco un carcere mi dicono ‘utilizzi soldi per far stare bene chi spaccia droga’. Le risorse sono dunque limitate perché vi è scarsa attenzione finanziaria, è unimportante nella forma e non gradito nella sostanza”. Immediata la levata di scudi da parte delle opposizioni. In visita alla Corte d’Appello di Roma il ministroha detto che “lanon dà un rientro politico favorevole” “Il ministro lascia intendere che secondo il centrodestra si tratta di unche non porta voti. Ma non si vergogna? Alla luce di queste parole ...